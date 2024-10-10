В «Газпром трансгаз Уфа» состоялся смотр-конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда

Основная цель мероприятия – повышение активности и стимулирование работы уполномоченных по охране труда профсоюза, распространение передового опыта по организации и осуществлению общественного контроля за состоянием условий и охраны труда.
Всего в конкурсе приняли участие 24 представителя из промышленных предприятий региона: группы компаний «Башнефть», «Полиэф», «Транснефть-Урал», «Уфаоргсинтез» и другие. Общество «Газпром трансгаз Уфа» представили Рустам Набиев и Ильсур Хайруллин.
Торжественное открытие состоялось в Инженерно-техническом центре ООО «Газпром трансгаз Уфа». Участников и гостей мероприятия поприветствовал председатель РОБ Нефтегазстройпрофсоюза России Валерий Сафиханов:
– Благодарю газотранспортное предприятие за помощь и поддержку в организации такого мероприятия. Уважаемые участники! Вы уже прошли отборочный тур, вы уже победители. Желаю всем успешно выступить и показать свои возможности.
С приветственной речью к участникам смотра-конкурса обратился главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустэм Закирьянов:
– Для нас большая честь проводить это мероприятие на площадке ООО «Газпром трансгаз Уфа». Уполномоченный по охране труда – это призвание быть неравнодушным к жизни и здоровью коллег. Желаю всем успехов и удачи. Пусть конкурс пройдет интересно!
Смотр-конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. Первый этап прошел на базе Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа», где участникам необходимо было пройти тестирование. Практический этап состоялся на базе Управления аварийно-восстановительных работ газотранспортного предприятия.
Конкурсанты выполнили задания по проведению административно-производственного контроля в складском помещении, освобождению пострадавшего от поражения электрическим током и оказанию первой помощи.
После ознакомительной экскурсии по производственной площадке филиала состоялось торжественное закрытие смотра-конкурса, в котором приняли участие председатель РОБ Нефтегазпрофстройпрофсоюза Валерий Сафиханов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Татьяна Буравова, руководители служб охраны труда предприятий, председатели профсоюзных организаций и другие почетные гости.
По итогам всех этапов смотра-конкурса места определились следующим образом:
1 место – Рустам Набиев (ООО «Газпром трансгаз Уфа»);
1 место – Артур Сафин (ПАО «Уфаоргсинтез»);
2 место – Ильсур Хайруллин (ООО «Газпром трансгаз Уфа);
3 место – Азамат Фазуллин (ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»).
Напомним, ранее Общество «Газпром трансгаз Уфа» неоднократно становилось местом проведения отраслевых состязаний. Так, в 2022 году в Уфе состоялся первый в истории «Газпрома» конкурс среди лучших уполномоченных по охране труда «Газпром профсоюза».
