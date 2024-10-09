В Уфе прошло повышение квалификации специалистов, эксплуатирующих двигатели АЛ-31СТ

Слушатели освоили теоретический курс в стенах Уфимского государственного нефтяного технического университета и практические курсы в Учебно-производственном, Инженерно-техническом центрах ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также на производственной площадке ПАО «ОДК-УМПО».

На компрессорной станции КС-4 «Поляна» Полянского линейного производственного управления магистральных газопроводов Общества «Газпром трансгаз Уфа» в ходе реального рабочего процесса обучающиеся получили практические знания и навыки эксплуатации уфимских машин, изучили функционирование системы автоматического управления агрегатами.

Как отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Татьяна Буравова, полученные знания пригодятся как коллегам из других регионов, так и нашим работникам, которые в большинстве своем уже имеют определенный опыт эксплуатации данных машин:

— В процессе обучения вам удалось пообщаться с производителями двигателя АЛ-31СТ, а также посмотреть, как организована работа по его применению и ремонту. Очень рада, что каждый из вас смог почерпнуть для себя что-то новое. Опираясь на опыт изготовителей этого агрегата, вы смогли ознакомиться с нюансами его использования, которые, безусловно, будут полезны в вашей работе.

В рамках теоретического этапа обучающиеся узнали, как специалисты контролируют параметры, ведут их анализ в случае отклонения от норм, какие действия при этом предпринимают. Также прослушали лекцию заместителя начальника отдела сопровождения эксплуатации Уфимского филиала ООО «ОДК Инжиниринг» Вячеслава Герасимова о монтаже и демонтаже узлов привода, возможностях его применения.

– Мы подробно разобрали принципы работы двигателя АЛ-31СТ, о которых нам рассказывали в рамках теории. Для нас это новый двигатель, и теперь о нем есть более ясное представление. Будем прорабатывать полученную информацию на нашем предприятии, – поделился специалист ООО «Газпром трансгаз Томск» Артур Гатиятов.

Мероприятие состоялось в рамках Дорожной карты по разработке и реализации программ совместного обучения специалистов ПАО «Газпром» и ПАО «ОДК-УМПО». За три года реализации образовательной программы обучение прошли 155 человек из 7 дочерних организаций газовой компании.