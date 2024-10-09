Фото: ООО «Газпром трансгаз Уфа» | ООО «Газпром трансгаз Уфа»
07:39 (UTC+5), 09 Октября 2024

Уфимский двигатель – в числе уникальных экспонатов ПМГФ-2024

В северной столице продолжает работу Петербургский международный газовый форум. Мероприятие проходит с участием государственных деятелей, экспертов, руководителей, главных инженеров и технологов российских и международных компаний.

Традиционно в числе делегатов – руководители предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» – ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа», опорного вуза компании – Уфимского государственного нефтяного технического университета.

На площадках форума представлены стенды региональных производителей – Салаватского катализаторного завода, завода-изготовителя трубопроводной арматуры «Сателлит» (г. Благовещенск) и других. Одной из ключевых тем ПМГФ станет развитие внутреннего рынка, которое становится особенно актуальным на фоне стремления к обеспечению энергетической независимости и укреплению национальной экономики.

Накануне на площадке ПМГФ-2024 состоялось торжественное открытие корпоративной экспозиции ПАО «Газпром» «Импортозамещение в газовой отрасли». Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов высоко оценил представленные новейшие технологии и образцы оборудования, в числе которых – уникальный высокоэффективный газотурбинный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25. Он разработан ОКБ им. А. Люльки и создан в рамках соглашения между ПАО «Газпром», Госкорпорацией Ростех и Правительством Республики Башкортостан. В числе его конкурентных преимуществ: надежность, обеспечиваемая за счет применения отработанных на серийном двигателе АЛ-31СТ элементов и опробованных технических решений, высокий КПД, низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов.

– Мы использовали весь имеющийся успешный опыт в части создания надежной турбины, компрессора высокого давления, камеры сгорания, автоматики, системы трендового контроля. Пять лет назад на Петербургском форуме был установлен макет АЛ-41СТ-25, а сегодня уже первый его экземпляр перекачивает газ на компрессорной станции «Арская». Проделана большая командная работа, – отметил  генеральный конструктор  –директор ОКБ им. А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Марчуков.

Передовые технические решения в конструкции АЛ-41СТ-25  позволяют без существенных доработок создать на его базе линейку  машинмощностью до 32 МВт и 42 МВт. Это открывает широкие  возможности для применения двигателей в отрасли.

– Фактически понадобилось 7 месяцев на технологическую подготовку производства и столько же – на изготовление двигателя. Безусловно, для того, чтобы реализовать масштабный проект в рекордно сжатые сроки, мы провели ряд мероприятий, в том числе опережающий запуск производства и закупку. Было непросто, но благодаря личному участию генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Гусмановича Шарипова мы достигли всех поставленных целей, – рассказал директор по энергетическим и промышленным программам ПАО «ОДК-УМПО» Дмитрий Лобов.

Посетители выставки знакомятся с устройством и принципами работы АЛ-41СТ-25 в том числе с помощью интерактивного обучающего комплекса, в котором применены технологии виртуальной реальности.

ПМГФ проводится уже в 13-й раз и продолжает расширяться. В этом году его масштабы выросли почти на четверть: свое участие подтвердили свыше 22 тысяч человек из более чем 50 стран. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, охватывающих 19 тематических направлений.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
ООО «Газпром трансгаз Уфа» ООО «Газпром трансгаз Уфа»
