Уфимский двигатель – в числе уникальных экспонатов ПМГФ-2024

Традиционно в числе делегатов – руководители предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» – ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа», опорного вуза компании – Уфимского государственного нефтяного технического университета.

На площадках форума представлены стенды региональных производителей – Салаватского катализаторного завода, завода-изготовителя трубопроводной арматуры «Сателлит» (г. Благовещенск) и других. Одной из ключевых тем ПМГФ станет развитие внутреннего рынка, которое становится особенно актуальным на фоне стремления к обеспечению энергетической независимости и укреплению национальной экономики.

Накануне на площадке ПМГФ-2024 состоялось торжественное открытие корпоративной экспозиции ПАО «Газпром» «Импортозамещение в газовой отрасли». Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов высоко оценил представленные новейшие технологии и образцы оборудования, в числе которых – уникальный высокоэффективный газотурбинный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25. Он разработан ОКБ им. А. Люльки и создан в рамках соглашения между ПАО «Газпром», Госкорпорацией Ростех и Правительством Республики Башкортостан. В числе его конкурентных преимуществ: надежность, обеспечиваемая за счет применения отработанных на серийном двигателе АЛ-31СТ элементов и опробованных технических решений, высокий КПД, низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов.

– Мы использовали весь имеющийся успешный опыт в части создания надежной турбины, компрессора высокого давления, камеры сгорания, автоматики, системы трендового контроля. Пять лет назад на Петербургском форуме был установлен макет АЛ-41СТ-25, а сегодня уже первый его экземпляр перекачивает газ на компрессорной станции «Арская». Проделана большая командная работа, – отметил генеральный конструктор –директор ОКБ им. А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Марчуков.

Передовые технические решения в конструкции АЛ-41СТ-25 позволяют без существенных доработок создать на его базе линейку машинмощностью до 32 МВт и 42 МВт. Это открывает широкие возможности для применения двигателей в отрасли.

– Фактически понадобилось 7 месяцев на технологическую подготовку производства и столько же – на изготовление двигателя. Безусловно, для того, чтобы реализовать масштабный проект в рекордно сжатые сроки, мы провели ряд мероприятий, в том числе опережающий запуск производства и закупку. Было непросто, но благодаря личному участию генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Гусмановича Шарипова мы достигли всех поставленных целей, – рассказал директор по энергетическим и промышленным программам ПАО «ОДК-УМПО» Дмитрий Лобов.

Посетители выставки знакомятся с устройством и принципами работы АЛ-41СТ-25 в том числе с помощью интерактивного обучающего комплекса, в котором применены технологии виртуальной реальности.

ПМГФ проводится уже в 13-й раз и продолжает расширяться. В этом году его масштабы выросли почти на четверть: свое участие подтвердили свыше 22 тысяч человек из более чем 50 стран. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, охватывающих 19 тематических направлений.