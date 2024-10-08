Врач пояснила, какие витамины и микроэлементы мы теряем при ОРВИ

Каждый заболевший респираторно-вирусными инфекциями неизбежно чувствует ухудшение общего состояния – слабость, головные боли, ломота в теле и т.д. А ведь это выраженные симптомы интоксикации. В результате в крови снижается концентрация витаминов и минералов, которые, в свою очередь, очень важны для борьбы с воспалительными процессами.

«Симптомы интоксикации присутствуют у человека с начальной стадии респираторных заболеваний. Они могут сопровождать человека и на этапе выздоровления вследствие приема различных таблеток, которые влияют на аппетит и меняют пищевые предпочтения. Все это сказывается на потреблении питательных веществ», – поясняет кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Елена Гордеева.

По ее словам, существуют объективные доказательства снижения концентрации витаминов и минералов в сыворотке крови при различных инфекционных заболеваниях. К таким относятся витамины А, С, В2, а также цинк, железо и медь.

«Эти вещества крайне важны для полноценной работы иммунных систем, – добавляет Елена Гордеева. – Поэтому необходимо включать в рацион больше полезных продуктов. Например, печень, творог, сыр для получения витаминов А и В2, мясо и яйца для восполнения цинка и железа, а орехи и какао – меди».

Однако если пониженный аппетит не позволяет осилить все гастрономическое разнообразие, требуемое организму, лучше прибегнуть к витаминным комплексам. Благо они представлены в аптеках в большом ассортименте и широком ценовом диапазоне.

Подобрать подходящие и не переплатить лучше всего на аптечных онлайн-сервисах.

Удобство дистанционных сервисов еще и в том, что они доставляют лекарства и товары для здоровья на дом. Витаминные комплексы не относятся к рецептурным, поэтому можно смело оформлять доставку по нужному адресу.

Перед приемом любых витаминов и БАДов лучше, конечно же, проконсультироваться с врачом. И стоит помнить, что в некоторых комбинациях витамины и микроэлементы могут плохо влиять друг на друга.

«Витамин А не стоит принимать с витамином К – последний нарушает усвоение витамина А, а при длительном совместном приеме могут возникать кровотечения. Цинк и железо лучше принимать по отдельности с временным промежутком, т.к. цинк снижает усвоение железа», – предупреждает врач-гастроэнтеролог.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия Л042-01148-78/00140062 от 06.04.2022