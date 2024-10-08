Товары из Башкортостана будут представлены на рынке Москвы

Продукция «БАШСПИРТ» будет представлена на рынке Москвы и Московской области. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ежегодного форума X5 Dialog директором ООО «Торгового дома БАШСПИРТ» Денисом Булатовым и управляющим директором «ОКОЛО» Игорем Плетневым.
В рамках подписанного соглашения продукция компании будет представлена на цифровой витрине платформы MAY24. Более двух тысяч независимых магазинов, подключенных к MAY24 в Московском регионе, получат возможность заказать данную продукцию по привлекательным ценам и с отсрочкой платежа. По словам управляющего директора «ОКОЛО» Игоря Плетнева, соглашение направлено на продвижение и продажу продукции на рынке столице.
«БАШСПИРТ выпускает широкую линейку продукции превосходного качества, которая пользуется популярностью в Республике Башкортостан, но, к сожалению, еще недостаточно хорошо известна покупателям в Московском регионе. Мы приветствуем расширение сотрудничества с компанией, с которой договорились ранее о совместных инвестициях в торговую сеть «ТАНТАНА ОКОЛО». Очень скоро клиенты магазинов «ОКОЛО», а также других независимых магазинов, подключенных к MAY24 в Московском регионе, смогут по достоинству оценить высокие потребительские свойства ее продукции, а также многих других товаров, произведенных в Республике Башкортостан», — отметил Игорь Плетнев.
