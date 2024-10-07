Фото: ПАО «Ростелеком» в Башкортостане | предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
04:35 (UTC+5), 07 Октября 2024

«Ростелеком» организовал в Уфе автопробег в поддержку новой линейки тарифов «Дома как в кино»

В Уфе состоялся автопробег, приуроченный к запуску новой тарифной линейки «Дома как в кино» от компании «Ростелеком».

Маршрут автомобилей, знакомых по фильмам бондианы, «Форсаж» и «Иван Васильевич меняет профессию», пролегал по популярным местам города: парк Победы, МФЦ «Артерия», Дворец спорта, «Уфа-Арена» и площадь Салавата Юлаева. Там горожане могли узнать о тарифах «Дома как в кино» и выиграть памятные подарки от провайдера.

Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«Автопробег привлек внимание многих уфимцев. Организовать его оказалось нелегко: пришлось искать автомобили, похожие на те, которые все видели в старых кинофильмах, доставать реквизит, костюмы, приглашать актеров… Но при помощи такой необычной акции мы рассказали горожанам о том, что, подключая «Дома как в кино», все абоненты “Ростелекома” получают доступ к видеотеке мультимедийной платформы Wink, которая насчитывает 35 тысяч фильмов и сериалов на любой вкус».

В автопробеге приняли участие блогеры – Дамир Ильгамыч, Анна «Пумка», Раис Габитов, Олег Максименко – и приглашенные актеры в образах узнаваемых киногероев: агента 007, а также Труса, Балбеса и Бывалого. Они передвигались по городу на автомобилях Toyota Chaser, Nissan 350z и Maybach, а возглавлял колонну знаменитый кабриолет ЗиМ (ГАЗ-12).

Раис Габитов, блогер и амбассадор Башкортостана:
«Автопробег – необычный способ продвижения новых сервисов и продуктов, но всё получилось! Лично я был удивлен, насколько много людей приняли участие в киновикторине».

Тарифная линейка «Дома как в кино» («Хит сезона - Midi/Махі») доступна для подключения до 30 ноября. В первые два месяца абоненты будут смотреть фильмы и сериалы из видеотеки Wink со скидкой 50% за 325 рублей в месяц.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
