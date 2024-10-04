В Республике Башкортостан газифицирована деревня Кузгово

Объекты построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. Новые сети обеспечили техническую возможность подключения 170 частных домовладений.

«В регионе активно ведутся работы по строительству и вводу в эксплуатацию новых газопроводов. Сегодня возможность подключиться к газу получили жители Кузгово, с ними уже заключено 24 договора. Будем подключать домовладения по мере их готовности к приему газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.