Суббота, 21 Марта 2026
|
Уфа
0 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» | ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
04:47 (UTC+5), 04 Октября 2024

В Республике Башкортостан газифицирована деревня Кузгово

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы общей протяженностью 9,9 км для газификации деревни Кузгово Краснокамского района Республики Башкортостан.

Объекты построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 гг. Новые сети обеспечили техническую возможность подключения 170 частных домовладений.

«В регионе активно ведутся работы по строительству и вводу в эксплуатацию новых газопроводов. Сегодня возможность подключиться к газу получили жители Кузгово, с ними уже заключено 24 договора. Будем подключать домовладения по мере их готовности к приему газа», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» | ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
1 из 2
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru