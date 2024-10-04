Фото: ПАО «Ростелеком» в Башкортостане | ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
06:54 (UTC+5), 04 Октября 2024

«Ростелеком» подвел итоги летнего сезона кинопоказов в Уфе

«Ростелеком» завершил летний сезон кинопоказов, которые проходили под открытым небом в сквере городского пространства «Арт-КВАДРАТ». Еженедельно зрители могли увидеть фильмы из коллекции видеосервиса Wink. Благоприятные погодные условия позволили продлить показы до конца сентября.

Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«Есть выражение “кино объединяет людей”. Мы подобрали репертуар таким образом, чтобы он был интересен и взрослым, и детям. Гости “Арт-КВАДРАТА” увидели ленты онлайн-кинотеатра Wink от “Ростелекома” — “Команда мечты”», “Свет”, “Родители строгого режима”, “Лошадь Чарли”, “Три кота и море приключений” и другие. Некоторые фильмы, полюбившиеся зрителям, транслировались повторно».

Всего было проведено 28 сеансов, которые посетили более 1500 человек. В репертуаре кинотеатра были фильмы и уфимских режиссеров. Айнур Аскаров предоставил семейно-приключенческую картину «Отряд Таганок», снятую по одноименной повести Мустая Карима, и комедию «Семья года». Виталий Дудка – комедийную драму «Юра дворник». Уфимцам ее представил прототип главного героя Юрий Ветлугин.

В день празднования 450-летия города зрители увидели документальный фильм «Уфа 450 лет в сердце Евразии». Проект «Кино под открытым небом» получил много положительных отзывов. «Ростелеком» продолжит его в следующем году.

