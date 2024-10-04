«Ростелеком» подвел итоги летнего сезона кинопоказов в Уфе

Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«Есть выражение “кино объединяет людей”. Мы подобрали репертуар таким образом, чтобы он был интересен и взрослым, и детям. Гости “Арт-КВАДРАТА” увидели ленты онлайн-кинотеатра Wink от “Ростелекома” — “Команда мечты”», “Свет”, “Родители строгого режима”, “Лошадь Чарли”, “Три кота и море приключений” и другие. Некоторые фильмы, полюбившиеся зрителям, транслировались повторно».
Всего было проведено 28 сеансов, которые посетили более 1500 человек. В репертуаре кинотеатра были фильмы и уфимских режиссеров. Айнур Аскаров предоставил семейно-приключенческую картину «Отряд Таганок», снятую по одноименной повести Мустая Карима, и комедию «Семья года». Виталий Дудка – комедийную драму «Юра дворник». Уфимцам ее представил прототип главного героя Юрий Ветлугин.
В день празднования 450-летия города зрители увидели документальный фильм «Уфа 450 лет в сердце Евразии». Проект «Кино под открытым небом» получил много положительных отзывов. «Ростелеком» продолжит его в следующем году.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.