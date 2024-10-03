Жители Башкирии могут приобрести смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей

Для участия в акции абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении заказа офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

Смартфоны, участвующие в акции: HUAWEI Nova 12I, HUAWEI Nova 12S, HUAWEI Nova 12SE, HUAWEI Nova Y61, HUAWEI Nova Y72 и HUAWEI Pura 70. Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на один комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.

«Современные смартфоны представляют собой универсальные устройства, которые могут заменить собой множество других гаджетов, включая планшеты, электронные книги, цифровые блокноты и даже некоторые функции ноутбуков. Они становятся незаменимыми помощниками в повседневной жизни, позволяя выполнять широкий спектр задач — от общения и работы до развлечений и обучения. В последние годы мы наблюдаем за растущей популярностью смартфонов марки HUAWEI среди пользователей в Башкортостане. В ответ на растущий интерес, мы решили разработать новое предложение для наших клиентов и предоставить наиболее выгодные условия на рынке, чтобы каждый мог позволить себе качественный смартфон. Мы уверены, что наше новое предложение станет отличным решением для всех, кто ищет надежный и многофункциональный гаджет, который сможет удовлетворить все их потребности в современном мире технологий», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.