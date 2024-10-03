Фото: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» | ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
11:09 (UTC+5), 03 Октября 2024

В Республике Башкортостан газифицировано село Нижний Ташбукан

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод, связывающий село Нижнеарметово Ишимбайского района с селом Нижний Ташбукан, а также деревнями Верхний Ташбукан и Кургашла Гафурийского района.

Газопровод протяженностью 23,2 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Башкортостан на 2021–2025 гг. Объект создал возможность подключения 274 домовладений, а также котельных социальных объектов. Для надежного газоснабжения потребителей установлено три газорегуляторных пункта.

«На сегодняшний день в селе Нижний Ташбукан построены распределительные сети протяженностью 4,2 км. От жителей принято 35 заявок на догазификацию. Первые домовладения уже подключены к сетевому топливу», — подчеркнул генеральный директор компании ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

