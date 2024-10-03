Desport развивает линейку товаров под собственными торговыми марками

Открывшийся в 2023 году первый в России магазин Desport сохранил широту ассортимента своего предшественника – известной сети Декатлон. Сегодня Desport предлагает товары для более чем 60 видов спорта под известными для россиян СТМ Декатлона и многих мировых спортивных марок, а также развивает линейку товаров под собственными торговыми марками: DeWay, DeFit, DeWave, DeWheel и Derby.

Как рассказали в компании, производство товаров под собственными марками осуществляется на ведущих площадках мира. Футбольные мячи под собственным брендом Derby производятся там же, где изготавливаются официальные мячи FIFA. Того же принципа в компании придерживаются и в отношении качества материала для производства одежды. Каталог насчитывает порядка 5000 моделей.

При этом Desport не боится признавать, что некоторые технологичные продукты пока выгоднее импортировать. Компания идет на разумный компромисс, импортируя определенные категории товаров через прямые контракты с поставщиками.

«Мы не занимаемся импортозамещением ради импортозамещения. Наш подход — разумный баланс. Если мы видим, что можем произвести продукт того же качества, что и мировые лидеры, мы делаем это. Если нет — ищем лучших поставщиков», — поясняет Дмитрий Страхов, генеральный директор Desport.

Компания стремится охватить максимально широкую аудиторию: от семей, выбирающих снаряжение для пикника, до профессиональных спортсменов, готовящихся к соревнованиям.

Особое внимание Desport уделяет сервису. Компания предлагает услуги по подготовке и обслуживанию спортивного оборудования на уровне, соответствующем запросам как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха.

«Мы не просто продаем снаряжение, мы создаем сообщество единомышленников, — отмечает Дмитрий Страхов. — Наша философия — сделать спорт доступным для каждого россиянина, и мы постоянно работаем над этим. Будучи полностью российским брендом, Desport чутко реагирует на обратную связь клиентов, непрерывно совершенствуя свои сервисы, расширяя ассортимент и улучшая качество услуг. Наша экосистема для активного образа жизни учитывает все нюансы российских реалий — от климатических особенностей до культурных традиций».