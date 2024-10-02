В России стартует новая серия уроков по здоровому питанию для школьников

Кроме того, в ноябре запускается семейный марафон, который позволит детям вместе с родителями выполнять совместные задания, связанные со здоровым питанием, делиться своими успехами в социальной сети «ВКонтакте», развивая культуру правильного образа жизни.

После прохождения уроков и марафона школьники смогут принять участие в «Здоровой Олимпиаде», которая включена в список рекомендованных конкурсов на 24/25 учебный год Министерством просвещения, и побороться за денежный приз.

«Школа питания» способствует формированию у детей и подростков ответственного отношения к питанию. Он состоит из серии занятий, которые направлены на распознавание сигналов своего организма, выбор сбалансированного рациона и правильное хранение продуктов. Также школьники научатся готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

В новом учебном году программу дополнили двумя новыми уроками. На одном из них ученики узнают, как организм извлекает энергию из пищи и использует её для жизнедеятельности. На другом — как принципы осознанного и сбалансированного питания переплетаются в национальных кухнях России и мира.

Программа включает всё необходимое и для педагогов: от методических рекомендаций до инструкций для теоретических и практических занятий (презентации, рецепты, плакаты, карточки и видео). Каждое занятие адаптировано для трёх возрастных категорий учеников: 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы.

Уроки доступны к проведению классным руководителям, учителям-предметникам во время информационных часов или внеурочной деятельности. Их можно интегрировать в учебные планы по таким предметам как «Окружающий мир», «Обществознание», «Биология» или «Технология».

Проект создан торговой сетью «Пятёрочка» при поддержке проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора и Агентства стратегических инициатив. Материалы разработаны опытными учителями и методистами по инициативе торговой сети и на основе рекомендаций проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Они соответствуют требованиям ФГОС* и ФООП**, опираются на проверенную научно-доказательную базу.

Чтобы стать частью программы, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта не позднее 1 марта 2025 года. Подробная информация об инициативе доступна на сайте школа-питания.рф и на странице проекта в социальных сетях.

*ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

**ФООП – Федеральная общеобразовательная программа