Суббота, 21 Марта 2026
|
Уфа
0 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
Фото: «Пятёрочка» | предоставлено Торговой сетью «Пятёрочка»
09:33 (UTC+5), 02 Октября 2024

В России стартует новая серия уроков по здоровому питанию для школьников

С 1 октября в России начался новый этап уроков по здоровому образу жизни «Школа питания». Проект состоит из тестов на онлайн-платформе, уроков в классе или дома. Присоединиться к проекту могут ученики с 1 по 11 классы, включая тех, кто уже принимал участие в прошлом году.

Кроме того, в ноябре запускается семейный марафон, который позволит детям вместе с родителями выполнять совместные задания, связанные со здоровым питанием, делиться своими успехами в социальной сети «ВКонтакте», развивая культуру правильного образа жизни.

После прохождения уроков и марафона школьники смогут принять участие в «Здоровой Олимпиаде», которая включена в список рекомендованных конкурсов на 24/25 учебный год Министерством просвещения, и побороться за денежный приз.

«Школа питания» способствует формированию у детей и подростков ответственного отношения к питанию. Он состоит из серии занятий, которые направлены на распознавание сигналов своего организма, выбор сбалансированного рациона и правильное хранение продуктов. Также школьники научатся готовить вкусные и полезные блюда для всей семьи.

В новом учебном году программу дополнили двумя новыми уроками. На одном из них ученики узнают, как организм извлекает энергию из пищи и использует её для жизнедеятельности. На другом — как принципы осознанного и сбалансированного питания переплетаются в национальных кухнях России и мира.

Программа включает всё необходимое и для педагогов: от методических рекомендаций до инструкций для теоретических и практических занятий (презентации, рецепты, плакаты, карточки и видео). Каждое занятие адаптировано для трёх возрастных категорий учеников: 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы.

Уроки доступны к проведению классным руководителям, учителям-предметникам во время информационных часов или внеурочной деятельности. Их можно интегрировать в учебные планы по таким предметам как «Окружающий мир», «Обществознание», «Биология» или «Технология».

Проект создан торговой сетью «Пятёрочка» при поддержке проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора и Агентства стратегических инициатив. Материалы разработаны опытными учителями и методистами по инициативе торговой сети и на основе рекомендаций проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Они соответствуют требованиям ФГОС* и ФООП**, опираются на проверенную научно-доказательную базу.

Чтобы стать частью программы, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта не позднее 1 марта 2025 года. Подробная информация об инициативе доступна на сайте школа-питания.рф и на странице проекта в социальных сетях.

 *ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

**ФООП – Федеральная общеобразовательная программа

«Пятёрочка» предоставлено пресс-службой Торговой сети «Пятёрочка»
«Пятёрочка» предоставлено пресс-службой Торговой сети «Пятёрочка»
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru