ООО «Газпром трансгаз Уфа» и УГНТУ провели день встречи поколений

В концертном зале вуза собрались ветераны ООО «Газпром трансгаз Уфа» и УГНТУ, целевые студенты, школьники, работники и молодые специалисты Общества. С приветственным словом к гостям обратился генеральный директор газотранспортного предприятия Шамиль Шарипов:

– Мы собрались здесь, чтобы провести День встречи поколений, который приурочили к одному из самых теплых и добрых праздников – Дню пожилых людей! Искренне благодарю ветеранов «Баштрансгаза» и Уфимского нефтяного университета за мощный фундамент, на базе которого мы строим свое будущее, развиваемся, выполняем свою главную задачу – обеспечиваем энергией наши города, села, заводы, фабрики. В этот праздничный день от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!

Ректор УГНТУ Олег Баулин тепло поздравил коллег:

– Для нас большое значение имеет труд педагогов, которые внесли бесценный вклад в становление нефтегазового сектора. Нефтяной университет сейчас – это вуз, в котором реализуются более трехсот направлений подготовки кадров. Все они востребованы Обществом «Газпром» и другими нефтегазовыми предприятиями.

Мероприятие сопровождалось награждением гостей. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов за заслуги в газовой промышленности наградил медалью М.М. Валеева ветеранов ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– За вашими плечами – долгие годы очень непростой работы во благо нашего государства, вы являетесь примером для всех нас. Без вашего опыта и вклада не было бы таких грамотных специалистов сегодня и такой глобальной компании, как «Газпром». От всей души благодарю вас за ваш труд.

За вклад в подготовку кадров для нефтегазовой отрасли преподаватели нефтяного университета получили благодарственные письма Общества «Газпром трансгаз Уфа» и были удостоены почетных званий «Заслуженный работник УГНТУ».

Насыщенная программа мероприятия создала по-настоящему праздничное настроение. Поздравления и награждения присутствующих сопровождались яркими концертными номерами. Перед гостями выступили обладатель Гран-при конкурса корпоративного фестиваля «Факел», образцовый ансамбль народного танца «Далан» Кармаскалинского ЛПУМГ, ансамбль бального танца УГНТУ «Телемарк», вокальный ансамбль вуза, группа барабанщиц «Держава» Городского Дворца культуры, а также участники фестиваля «Ломая барьеры» Елизавета Гончар, Софья Бондаренко и Платон Красильников.

В рамках мероприятия также поздравили детей работников Общества, которые на протяжении 10 лет обучались в школе на отлично. В этот день прошло и посвящение молодых специалистов, учеников «Газпром-класса» и целевых студентов «Газпрома».

Любовь к профессии передается от отца к сыну. Примером является семья Каштановых из Шаранского ЛПУМГ. Много лет назад основатель этой династии пришел работать на предприятие, и теперь здесь трудятся члены его семьи. 108 лет в Обществе – их общий трудовой стаж. В торжественной обстановке Каштановы получили памятный подарок.

В финале с творческими номерами выступили артисты. Неподдельные эмоции вызвали трогательное стихотворение «Чулочки» в исполнении Айзили Ахьямовой и песня «На Мамаевом кургане» в исполнении обладателя ордена «Молодое дарование России» Рианы Халиуллиной.

Заместитель начальника Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Уфа» Анатолий Пивцов, студентка УГНТУ Азалия Гадельшина, Риана Халиуллина, танцевальный коллектив «Атмосфера» и Детская студия при государственном академическом ансамбле народного танца им. Файзи Гаскарова выступили с песней «Скажите детям».

Маленькие артисты – дети работников Общества, занимающиеся в вокальной студии «Гармония», порадовали зрителей стихотворениями, а работники и ветераны предприятия из вокального ансамбля «Гармония» совместно с артистами мероприятия завершили концерт песней «Мы вместе».

Праздник прошел в теплой и приятной атмосфере. Ветераны предприятия и опорного вуза отрасли отметили заботу и внимание, проявленные к ним в этот праздничный день.