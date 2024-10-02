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2 Октября , 08:58

Авиакомпании начали отменять рейсы из-за ситуации на Ближнем Востоке

Российские авиакомпании массово отменяют рейсы из-за ракетной атаки по Израилю.

После массированной ракетной атаки Ирана на Израиль Росавиация попросила российские авиакомпании не летать в Израиль, Иран и Ирак. А также изменить маршруты, чтобы облетать эти страны.

На фоне этого заявления начали массово отменять полеты.

Известно, что авиакомпания Red Wings отменила два рейса, запланированные на 2 октября. А именно WZ 015, который должен был отправиться из аэропорта Домодедово в Тель-Авив в 07.10 по местному времени. Также из Израиля не отправится борт WZ 016 — он должен был приземлиться в Москве в 20.10. Это следует из данных онлайн-табло Домодедово.

«Аэрофлот» из-за закрытия неба над Ираном решил отменить рейсы SU524 и SU525 между Дубаем и Москвой. Первый должен был отправиться из Шереметьево в среду в 03.10 по местному времени, второй — из Дубая в 13.20.

Автор:Альфия Аглиуллина
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