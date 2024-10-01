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1 Октября 2024, 10:00

В Уфе пройдет третий этап Фестиваля водного спорта «450 весел»

5 октября любителей активного отдыха приглашают на третий этап Фестиваля водного спорта «450 весел», приуроченного к 450-летию города Уфа. Событие объединит профессиональных спортсменов и всех, кто не представляет свою жизнь без воды и адреналина.

Старт состоится в 12:00 на реке Белой, у СОК «Юность», а финиш - у Пейнтбольного клуба «Рубикон». Регистрация начнется за час до старта на площадке.

Категории судов: 

  • Байдарки-двойки (мужской экипаж)
  • Байдарки-двойки (смешанный экипаж)
  • Одноместные каяки и байдарки
  • Надувные катамараны К-2 и К-4
  • Шестиместные рафты и плоты
  • Свободный класс и сапсёрф (мужской и женский)

Официальным партнером Фестиваля выступает АО «Альфа-Банк».

По интересующим вопросам обращайтесь по телефону: +7 917 486-62-27.

Не упустите шанс проявить свои навыки и получить массу положительных эмоций! Закроем сезон вместе яркими впечатлениями!

Реклама. АНО «Агентство спортивных мероприятий». ИНН 027696776
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