В Уфе пройдет третий этап Фестиваля водного спорта «450 весел»

5 октября любителей активного отдыха приглашают на третий этап Фестиваля водного спорта «450 весел», приуроченного к 450-летию города Уфа. Событие объединит профессиональных спортсменов и всех, кто не представляет свою жизнь без воды и адреналина.
Старт состоится в 12:00 на реке Белой, у СОК «Юность», а финиш - у Пейнтбольного клуба «Рубикон». Регистрация начнется за час до старта на площадке.
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Официальным партнером Фестиваля выступает АО «Альфа-Банк».
По интересующим вопросам обращайтесь по телефону: +7 917 486-62-27.
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