В Уфе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРИ

В Уфе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Результаты мониторинга за эпидемиологической ситуацией на оперативном совещании в мэрии представила замруководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина.

По ее словам, в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРИ на 3,1%. Всего зарегистрировано 8900 случаев заболевания, в том числе 2925 случаев среди детей до 14 лет.

«По данным лабораторных исследований, проведённых на базе лабораторий и в рамках мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в этиологической расшифровке случаев ОРИ превалирует доля COVID-19 (83,4%). В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов», — сообщила санитарный врач.

Она добавила, что практически все подтвержденные случаи заболевания протекают в средней степени тяжести или легкой форме.

Ранее в «Башинформе» обсудили эпидсезон по гриппу.