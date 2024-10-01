В Уфе этой осенью высадят более 4,3 тысячи зеленых насаждений

Этой осенью в Уфе запланировано свыше 4,3 тысячи зеленых насаждений. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов. Всего, по его словам, с 2022 года на территории Уфы высажено более 46 тысяч деревьев и кустарников.

Арсен Латыпов рассказал, что в первый день акции «Зеленая Башкирия» в столице региона было высажено 624 дерева и 1905 кустарников. Основные породы — липа, рябина, береза, ель голубая, а также сирень, туя, боярышник, гортензия. Всего создано семь новых аллей, на высаженной ранее произведена довысадка.

В Дёмском районе на «Аллее детства» высажено 24 дерева и 58 кустарников. Всего на территории района появились 67 деревьев и 58 кустарников.

На аллее на транспортном пересадочном узле станции Черниковка высажено 47 деревьев, 226 кустарников, по улице Первомайской планируется высадить 20 крупномерных лип. Всего в Калининском районе высажено 77 деревьев и 226 кустарников.

В Кировском районе продолжаются работы по обновлению зеленого фонда на центральных улицах города. Создана «Аллея просвещения» из 47 лип на улице Октябрьской революции, от Цюрупы до Ленина. Всего в районе стало зеленее на 102 дерева.

На территории Водонапорной башни в Ленинском районе высадили 9 яблонь и 903 кустарника.

На проспекте Октября, от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда, высажено 15 крупномерных лип. Всего на территории Октябрьского района высадили 71 дерево и 70 кустарников.

В Орджоникидзевском районе на ранее созданной аллее «Ясная поляна» по улице Льва Толстого произведена довысадка 25 крупномерных лип. Всего в районе высажено 68 деревьев.

В Советском районе создана «Аллея гортензий» по улице Революционной, 56 и 58, где высадили 200 гортензий и 20 рябин.

Однако мэр Уфы Ратмир Мавлиев подверг критике работу нескольких районов города в этом направлении, отметив, что подход был формальным. Он поручил главам отнестись к акции серьезно и организовать соответствующую деятельность на должном уровне.

Ранее сообщалось, что в прошлые выходные в ходе акции «Зеленая Башкирия» в городах и районах республики высадили 4 тысячи крупномеров.