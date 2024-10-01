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1 Октября , 12:44

В Республике Башкортостан начался месячник по пропаганде безопасного использования газа в быту

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Фото:ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Сегодня в компании «Газпром газораспределение Уфа» стартовал месячник по пропаганде безопасного использования газа в быту. С 1 по 31 октября в республике пройдет масштабная информационная кампания, основная цель которой — повысить уровень газовой безопасности и предотвратить несчастные случаи, связанные с несоблюдением правил безопасности при использовании газовых приборов.

В рамках мероприятий пройдут собрания с руководителями административных органов, диалоги с сотрудниками коммунально-бытовых предприятий и строительно-монтажных организаций, состоятся инструктажи с абонентами. Специалисты компании организуют уроки и викторины для школьников и студентов. Особое внимание будет уделено беседам с абонентами из «группы риска» и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в ведущих СМИ республики выйдут тематические публикации, радиоролики и телевизионные сюжеты, посвященные безопасному использованию голубого топлива.

Реклама. ПАО «Газпром газораспределение Уфа». ИНН 0278030985
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