МЧС по Башкирии предупреждает о тумане и чрезвычайной пожароопасности

В Башкирии 2 октября прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. В пресс-службе МЧС по РБ предупредили, что в отдельных южных районах республики ожидается чрезвычайная пожароопасность, а на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с, по югу 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°, в северных и горных районах -1, -6°, днем +13, +18°.

Как информировал «Башинформ», аграрии Башкирии застраховали будущий урожай на площади 280 тысяч га.