В Уфе женщине сделали шестое кесарево сечение и сохранили репродуктивный орган

В Республиканском перинатальном центре медики успешно провели сложную высокотехнологичную операцию — кесарево сечение при врастании плаценты с временной окклюзией подвздошных артерий.

«Пациентка, имеющая пять предыдущих кесаревых сечений, в том числе последнее с аналогичным диагнозом, успешно восстановила свою репродуктивную функцию и стала мамой в шестой раз. Благодаря слаженной работе команды акушеров-гинекологов, сосудистых хирургов и анестезиологов удалось провести операцию без осложнений, вернуть пациентке потерянную кровь и сохранить репродуктивный орган», — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ранее в Башкирии врачи смогли сохранить легкие пациенту после удаления опухоли.