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27 Сентября , 15:03

В Башкирии проходят игры «Семьи Первых»

пресс-служба минобразования РБ
Фото:пресс-служба минобразования РБ

Финал больших семейных игр «Семьи Первых» по трекам программы «Орлята России» проходит 26–28 сентября в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Здесь собрались 69 семей, которым предстоят конкурсные испытания.

Победителей определят по семи трекам, каждый из которых включает свое задание, и выберут абсолютного финалиста. Известно, что участниками школьного этапа стали более 2000 семей со всей республики, а по итогам муниципальных этапов определили представителей городов и районов.

Ранее стало известно, что в Уфе пройдет Всероссийский день ходьбы.

Автор:Иван Вавилов
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