В Башкирии проходят игры «Семьи Первых»

Финал больших семейных игр «Семьи Первых» по трекам программы «Орлята России» проходит 26–28 сентября в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Здесь собрались 69 семей, которым предстоят конкурсные испытания.

Победителей определят по семи трекам, каждый из которых включает свое задание, и выберут абсолютного финалиста. Известно, что участниками школьного этапа стали более 2000 семей со всей республики, а по итогам муниципальных этапов определили представителей городов и районов.