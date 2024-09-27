Прибыль российских банков в августе выросла на 42%

Ранее сообщалось, что активы российских кредитных организаций составили 180,6 трлн рублей. Это больше на 8,2% (+13,7 трлн рублей) с начала года и на 2,1% (+3,8 трлн рублей) в июле с учетом валютной переоценки, следует из сообщения Банки.ру.

В абсолютном выражении значительно нарастил кредитный портфель банк ВТБ (+386,9 млрд рублей за июль, или +2,1%). В тройке лидеров также Сбербанк и Газпромбанк.

При этом за январь-август 2024 года ВТБ в Башкирии увеличил портфель привлеченных средств населения республики почти на 40%, до 116 млрд. Розничный кредитный портфель с начала года вырос на четверть, достигнув 123,5 млрд рублей.

Объем ипотечных сделок составил 21,5 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%. По итогам 8 месяцев в республике выдано 3,6 тысяч ипотечных кредитов. По объему выданных банком ипотечных кредитов республика входит в топ-3 в Приволжском федеральном округе.

Общий объем выдач розничных кредитов за восемь месяцев года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и превысил 33,4 млрд рублей. Лидерами по приросту стали автокредиты, продажи которых выросли в 3 раза, до 10,4 млрд рублей. Портфель в этом сегменте с начала года увеличился в 2,4 раза, достигнув на 1 сентября 18,9 млрд рублей.

По необеспеченным кредитам высокая активность отмечается в сегменте кредитных карт. За восемь месяцев года портфель в этом направлении вырос на 50%, достигнув 3,2 млрд рублей.

В портфеле привлеченных средств наибольшую долю занимают депозиты и накопительные счета – 95,6 млрд рублей. С начала года портфель классических сбережений вырос на 42%. Портфель инвестиционных продуктов увеличился на четверть, достигнув 20,4 млрд рублей.

«В этом году политика регулятора направлена на сдерживание рынка потребительского кредитования. Кроме того, после перезапуска льготных ипотечных программ они стали более адресными, что также влияет на объемы кредитования. Однако рынок адаптируется к новым условиям. Население продолжает по-прежнему решать свои задачи, связанные с приобретением жилья, личного автотранспорта, крупными покупками. Закономерно, что на фоне высокой ключевой ставки мы уже девять месяцев наблюдаем рекордно выгодные ставки по вкладам и накопительным счетам. Сегодня доходность по классическим сбережениям уже превысила 20%. По нашим прогнозам, настолько привлекательные ставки могут продержаться до конца года, рекомендую клиентам воспользоваться этой возможностью», - прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в республике Башкортостан Станислав Морилов.