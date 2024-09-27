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27 Сентября , 10:25

Обновленный EXEED RX – Flagship доступен к покупке в Уфе

EXEED представляет долгожданное обновление своего флагманского кросс-купе – EXEED RX - Flagship. И он уже доступен для приобретения в EXEED Центре ТТС на Рубежной, 180/2.

ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
Фото:ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»

Из нового – мощный двигатель 2.0 TGDI в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает динамичную езду и плавное переключение передач.

Порадует обновленный дизайн с дополнительными вариантами окраски экстерьера: Галактический серый и белый Аструм, подчеркивает стиль и индивидуальность.

EXEED Connect открывает доступ к онлайн-сервисам прямо в автомобиле: навигация, музыка, видео, информация о погоде, социальные сети и многое другое.

Управление автомобилем с помощью мобильного приложения делает его использование еще более комфортным: запуск двигателя, настройка климат-контроля, отправка маршрутов и многое другое – все это доступно прямо с вашего смартфона.

Роскошный интерьер с новыми цветами, колесными дисками, функцией массажа для водителя, электрорегулировкой рулевой колонки и подсветкой для ног создает атмосферу комфорта и уюта.

Улучшенная управляемость и безопасность благодаря системе автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая запоминает путь и возвращает автомобиль в исходное положение.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля, который сочетает в себе роскошь, технологии и динамику!

Посетите официального дилера EXEED Центра ТТС на Рубежной, 180/2 или  по телефону: 8 347 2924433

EXEED RX - Flagship: ваша новая глава комфорта и стиля.

https://exeed-tts.ru/ufa/

ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
Фото:ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис»
Реклама. ООО «Управляющая компания «ТрансТехСервис». ИНН 1650131524
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