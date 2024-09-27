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Общество
27 Сентября , 14:45

Более 1200 сотрудников ОМК соревнуются в конкурсе профмастерства «Профессионал-2024»

Рекордное количество сотрудников ОМК – более 1200 человек – участвуют в корпоративном конкурсе профессионального мастерства рабочих профессий «Профессионал-2024».

Электромонтеры, металлурги, газорезчики, лаборанты химического анализа, технологи, дефектоскописты, операторы станков с программным управлением, крановщики и многие другие уже проходят первые испытания, которые стартовали в сентябре. Участие в конкурсе престижно и почетно, сотрудники производственных специальностей ОМК получают дополнительное признание коллег и профессионального сообщества.

В 16 номинациях за звание самых профессиональных рабочих соревнуются представители заводов ОМК из Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Белгорода, Выксы (Нижегородская область), Челябинска и Чусового (Пермский край), собственной ИТ-компании ОМК и сети вагоноремонтных депо со всей страны.

Самому молодому участнику конкурса — 18 лет, а самому опытному — 70. В «личном зачете» наиболее популярной стала номинация «Лучший дефектоскопист», в ней готовы участвовать более 360 человек. Из командных номинаций самая массовая — «Лучшее звено по грузоподъемным механизмам» — 114 заявок.

Отборочные испытания проходят на предприятиях, а второй этап конкурса, который стартует в октябре, пройдет на выксунском заводе ОМК и в депо «ОМК Стального пути» в Муроме, Ельце и Кургане. Работу 200 финалистов будет оценивать команда из более чем 80 экспертов. Победители получат вознаграждение до 150 тысяч рублей, звание «Профессионал-2024» и признание профессионального сообщества. 

Корпоративные соревнования для сотрудников всех бизнес-единиц компании проходят с периодичностью один раз в два года. Последний раз такой конкурс для всех площадок проходил в 2022 году. В нем приняли участие около 450 заводчан. В этом году заявки подали рекордное количество человек – более 1200. 

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