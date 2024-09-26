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26 Сентября , 11:52

Риелторам Уфы представят новые методы работы с недвижимостью

Эксперты экосистемы недвижимости М2 расскажут уфимским риелторам об эффективных методах работы в новых условиях в рамках тура «Вквадрате». Также спикеры поделятся аналитикой по рынку в стране и актуальными данными по региону.

ООО «Экосистема недвижимости М2»
Фото:ООО «Экосистема недвижимости М2»

Партнёрами проекта выступают Росреестр, «Российская гильдия риэлторов», банк ВТБ и девелоперская компания «Донстрой». В деловой программе проекта — выступления ведущих специалистов рынка, профессиональный нетворкинг, мастер-классы и многое другое.

«Такие события, как отмена льготной ипотеки под 8% и повышение ключевой ставки ЦБ, глобально повлияли на рынок недвижимости. Риелторам необходимо пересмотреть методы работы для быстрой адаптации к новой реальности на рынке. Чтобы поддержать коллег, мы с партнёрами отправились в тур, где делимся знаниями и опытом», — отметила Наталья Саввина, коммерческий директор М2.

Она поделится с участниками мероприятия данными аналитического центра экосистемы. Также Наталья представит новый инструмент платформы — «Индекс настроений риелторов» — исследование, основанное на оценке рынка недвижимости специалистами по всей стране. 

Сергей Бабин, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, расскажет о новых продуктах банка, а также о процессах и технологиях, которые сегодня применяет ВТБ.

Дарья Чиганова, руководитель направления по работе с агентами по недвижимости М2 в Уфе расскажет о цифровых инструментах в сфере продаж.

Какие фишки применяет в этой области «Донстрой», поделится менеджер по партнёрским продажам компании Григорий Беляков. Возможности профессионального сообщества раскроет Артемий Шурыгин, президент Российской гильдии риэлторов.

Марина Мартынова, представитель управления Росреестра по Республике Башкортостан, расскажет о цифровых услугах ведомства и подходах к обеспечению безопасности при совершении сделок с недвижимостью.

Специальным гостем мероприятия в Уфе станет Екатерина Стабровская, основатель SMM-агентства «Департамент маркетинга» и амбассадор М2. Она представит принципы продвижения в соцсетях и мессенджерах, полезных риелтору в современных условиях.

Уфа станет третьей точкой на карте «Вквадрате» после Краснодара и Тюмени. Затем команда тура посетит Ростовскую, Самарскую и Челябинскую области.

Мероприятие в Уфе состоится 3 октября, с 12:30  до 21:00, по адресу ул. Максима Рыльского, 14. Подробнее о мероприятии по ссылке.

ООО «Экосистема недвижимости М2»
Фото:ООО «Экосистема недвижимости М2»
Реклама. ООО «Экосистема недвижимости М2». ИНН 7707430681
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