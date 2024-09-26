Предпринимательница из Уфы обеспечивает желающих товарами для дома и сада

Уфимка Римма Савельева окончила автотранспортный колледж. Работала оператором в сети продуктовых магазинов. Здесь она стала руководителем отдела закупок непродовольственных товаров. В 2013 году, выйдя из декретного отпуска, устроилась в компанию, которая занималась оптовыми продажами хозтоваров и систем отопления. Набрав необходимый опыт, в 2021 году она решила развиваться самостоятельно, ушла с работы по найму и стала индивидуальным предпринимателем.

«Моя компания предлагает всем желающим разнообразные хозяйственные товары, отопительные системы и другие товары для дома, сада и огорода. Это продукция российских производителей, она доступна жителям всей страны. Наши товары продаем с помощью маркетплейсов. Конечно, конкуренция в этой сфере большая, но мы предлагаем товары напрямую от производителей и стараемся уделять особое внимание качеству. В садовый сезон спрос бывает особенно высок, бывает, что товара не хватает. Стараемся отправлять все быстро, в короткие сроки», – рассказала Римма Савельева.

Предпринимательница планирует расширять производство. Свои надежды в развитии бизнеса она связывает с получением господдержки. В планах – расширение площадей, покупка современного оборудования и создание новых рабочих мест.