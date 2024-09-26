Минтруд предлагает ещё сократить список запрещённых для женщин профессий

Минтруд России выступил с предложением дальнейшего сокращения перечня запрещённых для женщин профессий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагается вывести из списка запрещённых управление самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности шахт и рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию (также горнорудное производство).

Проект приказа был разработан по предложению организации «Деловая Россия» с учётом предложений общественников, объединений работников и работодателей, а также рекомендаций специалистов, пояснили в минтруде.

В январе 2021 года перечень производств, на которые не допускаются женщины, был радикально сокращён с 456 до 100 профессий. Женщины тогда получили возможность работать водителями большегрузных автомобилей и сельхозтехники, машинистами электричек, скоростных поездов и поездов метро, автослесарями, боцманами и шкиперами, выполнять работы на высоте более 10 метров.