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Общество
25 Сентября , 10:00

Газовики республики выполняют подготовку объектов к зимнему периоду

Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»

В условиях высокой загрузки газотранспортного коридора и значительного роста регионального потребления Обществом «Газпром трансгаз Уфа» обеспечивается своевременная подготовка к зимнему периоду. Газотранспортники готовятся встретить период низких температур, в полном объеме выполняя все намеченные работы.

Благодаря проведенной реконструкции компрессорных станций КС-17 и КС-19, а также высокому уровню сотрудничества специалистов «Газпром трансгаз Уфа» и «ОДК-УМПО» двигатели АЛ-31СТ сегодня надежно выполняют основную товаротранспортную работу Общества.

В текущем году на компрессорной станции «Кармаскалы» завершен комплексный капитальный ремонт газоперекачивающих агрегатов. Этому предшествовала реализация инвестиционного проекта «Газпрома» по расширению, реконструкции и выходу на проектную производительность Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа. Вместе с тем проведена реконструкция газопровода Поляна – КСПХГ с возможностью реверсивной подачи газа потребителям.

Значительный объем работ выполняется на газораспределительных станциях. В рамках программы газоснабжения и газификации региона состоялось техническое перевооружение трех станций: Кушнаренково, Языково и ТКН. На ГРС Чишмы и Тюменяк работы будут завершены до конца октября. Совокупный прирост производительности по этим станциям составил более 160 тысяч кубометров в час, что расширяет возможности промышленного и социального развития республики, в том числе ее догазификации.

Активными темпами продолжается строительство газораспределительной станции Русский Юрмаш. Ввод нового объекта позволит закольцевать систему газоснабжения городской агломерации Уфы с общим запасом мощности более 43 млн. кубических метров в сутки. Завершен капитальный ремонт оборудования на четырех станциях: Бижбуляк, Куршалино, Буруновка и Бугульчан.

В рамках подготовки к зимнему периоду Обществом «Газпром трансгаз Уфа» выполнен ремонт 2 километров дефектных участков газопроводов, заменены 23 единицы трубопроводной арматуры и соединительных деталей труб. В соответствии с программой капитального ремонта «Газпрома» завершена сплошная замена 12-километрового участка на второй нитке газопровода-отвода к ГРС Белорецк.

Традиционно в установленные сроки и с высоким качеством прошли комплексы ремонтных работ по устранению дефектов на газопроводе Поляна–КСПХГ и газопроводе-отводе к ГРС Карманово. До конца года будет завершена внутритрубная диагностика свыше 1100 км трубопроводов, а также отремонтировано еще более 8 км газопроводов для обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду.

Подземные хранилища газа – неотъемлемая часть Единой системы газоснабжения России. Они позволяют компенсировать сезонные колебания газопотребления и уверенно проходить зимние холода.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с Канчуринским управлением подземного хранения газа Общества «Газпром ПХГ» в полном объеме выполнили закачку голубого топлива в подземное хранилище. Достигнут плановый оперативный резерв хранилища в 4,730 млрд кубометров. Это позволяет в сжатые сроки увеличивать подачу газа потребителям при резком росте спроса в периоды значительных похолоданий и является гарантом уверенного прохождения пиковых нагрузок.

Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото:Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Реклама. ООО «Газпром трансгаз Уфа». ИНН 0276053659
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