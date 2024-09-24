В Уфе пройдет очередной этап фестиваля «Уфимское ожерелье»

28 сентября в Уфе пройдет увлекательное событие — физкультурно-спортивный фестиваль «Уфимское ожерелье». Сотни участников поборются за победу в соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам (кроссу) и спортивному ориентированию.

Участников и гостей приглашают на живописную осеннюю тропу «Уфимские липы». Начало соревнований в 11:00.

Дополнительная информация по телефону: 279-11-86 — МАУ Центр развития спорта. Протоколы соревнований, фото и видео будут доступны в группе Вконтакте.

Прикоснитесь к энергии «Уфимского ожерелья» и зарядитесь позитивом!

Организаторы — Министерство спорта Республики Башкортостан и Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Уфы. Генеральным партнером выступает АО «Альфа-Банк».