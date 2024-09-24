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24 Сентября , 17:07

В многодетной семье Башкирии родился 1000-й ребенок

телеграм-канал Владимира Спеле
Фото:телеграм-канал Владимира Спеле

Сегодня, в символическую дату 24.09.2024 года в отделе ЗАГС Нефтекамска была произведена торжественная регистрация 1000-го ребенка, сообщил в своем телеграм-канале и. о. председателя госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле.

Как рассказал Владимир Спеле, в семье Галиевых Рамиля Фанусовича и Риты Халиловны 19 сентября 2024 года родился третий ребенок — сын Ратмир. С

«Супруги всегда мечтали о большой семье. Имя будущему третьему ребенку долго выбирать не пришлось. Пятилетняя дочь Регина объявила, что братишку нужно назвать Ратмиром. Семья с радостью поддержала выбор дочки, — добавил глава госкомитета РБ по делам юстиции. — Государственная регистрация рождения была произведена в рамках суперсервиса „Рождение ребенка“».

Заместитель главы администрации Нефтекамск Артур Фазлыев поздравил счастливых родителей, вручил первый государственный документ — свидетельство о рождении и подарок тысячному жителю города.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что школьники из многодетных семей Башкирии с 1 сентября смогут ездить на городских автобусах бесплатно.

Льгота будет действовать в учебный период на городских маршрутах в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле с 1 сентября по 31 мая 2025 года.

телеграм-канал Владимира Спеле
телеграм-канал Владимира Спеле
телеграм-канал Владимира Спеле
телеграм-канал Владимира Спеле
Фото:телеграм-канал Владимира Спеле
Автор:Галина Бахшиева
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