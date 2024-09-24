В МЧС Башкирии объяснили причину скопления у ТЦ «Мир» пожарных машин

В Уфе пожарные МЧС России выехали в торговый центр «Мир» по сообщению о пожаре. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, после проведения разведки установлено, что на втором этаже в одном из помещений центра произошло оплавление светильника на площади 2 кв. м. Сработала автоматическая система пожаротушения.

«Оплавление произошло до открытия торгового центра, эвакуация посетителей не проводилась. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России, причины произошедшего устанавливаются», — проинформировали в МЧС по РБ.