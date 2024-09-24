В Башкирии отремонтировали шесть переходов через железную дорогу

В Башкирии в текущем ремонтном сезоне привели в порядок шесть пешеходных переходов через железнодорожные пути. Это станции Тавтиманово, Черниковка, Урман, 1618 км (вблизи Правой Белой), 1664 км (вблизи Иглино) и 1702 км (Улу-Теляк).

На переходах обновили покрытие, по периметру настилов нанесли светоотражающие линии для улучшения видимости в тёмное время суток, покрасили ограждения.

В 68 местах несанкционированных проходов через железную дорогу появились знаков безопасности. На 10 платформах лампы освещения заменили на светодиодные светильники.

Как сообщал Башинформ, в тёплом сезоне 2024 года в регионе ремонтировались 160 км железнодорожных путей на девяти перегонах.