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Общество
24 Сентября , 16:01

В Башкирии котельные 66 соцобъектов переведут на газ

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На заседании правительства Башкортостана обсудили перевод котельных социальных объектов на газовое топливо в рамках Программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.

Программа газификации реализуется в республике с 2006 года. За этот период было построено 57 межпоселковых газопроводов и создана возможность подключения к сетям газоснабжения для порядка 56 тыс. домовладений. За 18 лет объем инвестиций компании «Газпром» достиг 12 млрд рублей. В Башкортостане газифицировано около 1,5 млн домов в почти 3 тыс. населенных пунктов. Уровень газификации составляет 85% (показатель по РФ – 73%).

- У республики существуют обязательства перед «Газпромом» в части перевода котельных объектов социальной инфраструктуры на газовое топливо. Всего в Программе предусмотрена газификация 125 котельных бюджетных учреждений, - напомнил и.о. премьер-министра РБ Андрей Назаров. 

По данным минстроя РБ, для этого предусмотрено строительство 1 055 км межпоселковых газопроводов и почти 1 054 км внутрипоселковых газопроводов. Сетевой газ будет доведен до 181 населенного пункта, что создаст возможность в газификации 26 тыс. домовладений.

На проведение проектно-изыскательских работ по 66 котельным республиканский бюджет выделил 33 млн рублей. Это отопительные системы 29 учреждений образования, 28 учреждений культуры, 9 объектов здравоохранения.  Контракты на проектирование должны быть заключены в сроки от 15 до 31 октября.

Как сообщал Башинформ, в некоторых районах  республики на газовое топливо переходят и многоквартирные дома. 

 

Автор:Элина Ахметова
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