Студент из Башкирии признан одним из лучших в разработке мобильных игр

Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов в своих соцсетях рассказала об успехах туймазинских студентов в финале Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде.

По его словам третьекурсник Туймазинского юридического колледжа Замир Равилов завоевал «бронзу» в компетенции «Разработчик мобильных игр». Экспертом–наставником одаренного туймазинца выступила Елена Рушманова.



Также в финале хорошие результаты в компетенции «Разработка виртуальных миров» показал студент колледжа Данис Дияров (эксперт-наставник Татьяна Тиханова).



«Из четырех финалистов, представлявших делегацию Башкортостана на чемпионате, двое — из Туймазинского юридического колледжа», — с гордостью отметил глава района.

Он добавил, что всего в состязаниях участвовали 3 тысячи молодых людей из 20 стран мира и 80 регионов России.

Добавим, что последние несколько лет Башкирия уделяет особое внимание системе среднего профессионального образования (СПО). Учитывая важность и актуальность подготовки профессиональных кадров для промышленности и социальной сферы, Глава республики Радий Хабиров проводит последовательную политику развития СПО.

«В Башкортостане должны работать сильные колледжи, – поставил цель Радий Хабиров. – В целом отрадно, что более 90 процентов наших девятиклассников поступают в башкирские колледжи, но мы должны бороться и за оставшихся школьников. А в перспективе выпускники из других регионов должны приезжать на учёбу к нам. Наша обязанность – создавать условия для этих молодых людей, чтобы они могли получить качественное образование и востребованную профессию».

К развитию системы профессионального образования в регионе подходят комплексно: улучшается материально-техническое оснащение колледжей, формируется система мотивации для преподавателей и студентов, внедряются лучшие практики обучения, обеспечивается качественная практика.

Так, в 2022 году в регионе был сформирован совет по среднему профессиональному образованию, а также запущена республиканская программа по модернизации колледжей. В рамках данной программы ежегодно до 2030 года запланировано выделение 4 млрд рублей, по 500 млн рублей ежегодно, на оснащение колледжей передовым оборудованием.

За 2 года в рамках поэтапной комплексной модернизации профессиональных образовательных организаций около 24 тыс. ребят 20 колледжей республики получили возможность обучаться в новых отремонтированных учебных корпусах. В этом году уже выделено более 330 млн руб. на проведение капитального ремонта 15 учебных зданий колледжей.

Укрепление материально-технической базы колледжей проводится в том числе за счет федеральных субсидий. Республика активно вошла в проект «Профессионалитет», в рамках которого в 2025 году будет функционировать 19 центров, на их создание привлечено более 1,62 млрд руб. федеральных субсидий, из бюджета республики выделено более 860 млн руб. По количеству центров наша республика лидирует в России и занимает первое место. Этот проект способствует целенаправленной подготовке специалистов в соответствии с реальными потребностями работодателей. Ключевые компании и предприятия принимают активное участие в определении структуры и объема приема персонала, в управлении образовательным процессом и в разработке образовательных программ на региональном уровне.

Кроме того, учреждены гранты по 1 млн рублей для колледжей за достижения в развитии среднего профессионального образования, увеличено число получателей стипендий Главы республики со 107 до 150. Грантовая поддержка в размере 690 тыс. рублей предусмотрена и для лучших педагогов и мастеров производственного обучения. С 2022 года такие гранты получили уже 30 преподавателей колледжей.

Также успешно работающие средние специальные учебные заведения ежегодно получают гранты в объёме 30 млн рублей на обновление материальной базы и учебного оборудования.