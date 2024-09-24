Школьник из Уфы вошел в число лучших полиграфистов России. Ученик 8 класса Уфимской городской башкирской гимназии им. Фатимы Мустафиной Сулейман Буранкаев занял III место и завоевал бронзовую медаль среди юниоров на межрегиональном этапе всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» по компетенции «Полиграфические технологии» в Новосибирске.

В соревнованиях принимали участие несколько команд из числа победителей региональных этапов. Это представители Новосибирска, Уфы, Можайска, Рыбинска, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Казани.

Стоит отметить, что компетенция «Полиграфические технологии» хоть и входит в перечень рабочих направлений, но требует знаний и в сфере самых современных технологий, печатной техники и компьютеров. Башкортостан не первый год занимает уверенную позицию в данной области.

Как рассказала «Башинформу» мама школьника Гульнара Хальфитдинова, Сулейман стал самым младшим среди финалистов данного этапа, но смог показать отличные знания и умения в сфере полиграфии. По ее словам, команде Башкирии повезло, что в регионе имеется свое полиграфическое учебное заведение — Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза С. Бикеева.

«Участников основной группы чемпионата по „Полиграфическим технологиям“ и юниоров готовят преподаватели именно этого колледжа. Это наставник, эксперт-компатриот Амир Ярмухаметов, учитель по модулю „Офсетная печать“ Рустем Ямгуров, учитель по модулю „Цифровая печать“ и „Техническое обслуживание“ Азамат Билалов, учитель по модулю „Дополнительные задачи“ Альмира Исламова. Именно благодаря их работе с нашими детьми Башкирия вошла в тройку сильнейших по данной компетенции. Спасибо им за это», — поблагодарила педагогов мама школьника.

Добавим, что всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» ежегодно проводится по 240 отраслям рабочих профессий и 16 направлениям высоких технологий.

Ранее сообщалось, что региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходил в Башкирии на 78 площадках колледжей, а также на территории предприятий. По итогам регионального этапа 176 профессионалов основной категории и 68 профессионалов-юниоров представили нашу республику на итоговом (межрегиональном) этапе по всей России.