Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» завоевали призовые места на фестивале труда ПАО «Газпром»

По итогам девяти конкурсов в копилке ООО «Газпром трансгаз Уфа» четыре бронзовые награды. Работники заняли призовые места в конкурсах:

«Лучший оператор газораспределительной станции» – оператор ГРС 5 разряда Кармаскалинского линейного производственного управления магистральных газопроводов Динис Галлямов:

– Мы демонстрировали свои навыки на полигонах, промышленных площадках. Было нелегко, необходимы скорость и отточенность действий, чтобы быстро сориентироваться и справиться со всеми заданиями. Я доволен своим результатом.

«Лучший лаборант химического анализа» – лаборант химического анализа 5 разряда испытательного центра нефтепродуктов и газа службы контрольно-измерительных приборов и автоматики Инженерно-технического центра Аделия Галлямова:

– Участие в конкурсе – отличная возможность проявить себя. Для лаборанта очень важно умение сконцентрироваться и не торопиться. Я справилась с заданиями, опираясь на свои знания и опыт, в итоге — в числе призеров.

«Лучший водитель» – водитель автомобиля Управления технологического транспорта и специальной техники Алексей Воропаев:

– Конкурс был достаточно серьезный, мы отрабатывали на практике свои навыки: «восьмерка» и «змейка», «передним и задним ходом», «стоп-линия», «автобусная остановка», «парковка». На прохождение всех этих элементов вождения отводилось не более пяти минут. Я горжусь, что оказался в числе лучших.

«Лучший уполномоченный по охране труда «Газпром профсоюза» – слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда Управления аварийно-восстановительных работ Ильмир Шавалиев:

– Я очень рад, что смог продемонстрировать свои знания и опыт в этом конкурсе. Было сложно, но интересно. Нужны серьезная натренированность и подготовка, чтобы выполнить все задания.

Участники применяли на практике свои знания и мастерство, показывая достойные результаты.

Отметим, что Уфа ранее неоднократно становилась местом проведения отраслевых конкурсов профессионального мастерства в рамках Фестиваля труда ПАО «Газпром». В 2021 году здесь состоялись конкурсы «Лучший водитель» и «Лучший уполномоченный по охране труда», по результатам которых первые места заняли работники ООО «Газпром трансгаз Уфа».