Пенсионеры из Салавата прогулялись по экотропам нацпарка «Башкирия»

46 пенсионеров из Салавата побывали в гостях у национального парка «Башкирия» в рамках республиканского проекта «Башкирское Долголетие». Туристы вместе с гидами прогулялись по осенним экотропам «Таллы» и «Высота».

Как сообщили в нацпарке, на смотровых площадках увидели во всем величии Нугушское и Юмагузинское водохранилища. Узнали, где обитают дикие пчелы, какие следы оставляют хозяева леса, сколько редких видов растений и животных охраняются в нацпарке «Башкирия».

Ранее министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова рассказала о возможностях проекта «Башкирское долголетие». По ее словам, самым популярным направлением является «Туризм», которым было охвачено более 38 тысяч людей старшего поколения.

Башкирия – очень интересный регион, об этом в интервью телеканалу «Мир» данном в преддверии 450-летия Уфы, напомнил Глава республики Радий Хабиров.

«Башкортостан вообще очень интересный регион. Я всегда говорю, что есть два момента. Первый – то, что Всевышний дал Башкортостану. Это природа, земля, наши рельефы, горы, леса и другие природные объекты. А второй – то, что наши предки, люди сделали. Это интересные объекты, здания, интересные события. Поэтому в совокупности это всё и делает нашу республику туристически привлекательной», - отметил тогда Глава Башкирии.