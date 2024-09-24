Константин Шестаков проведет в Башкирии цикл лекций о семейных ценностях

Отец пятерых детей, кандидат социологических наук, специалист по аксиологии (науке о ценностях), социологии семьи и демографии Константин Шестаков проведет в Башкирии просветительские встречи, посвященные традиционным российским духовно-нравственным ценностям в области семьи и брака.

В рамках встречи запланированы лекции для молодежи «Семья, брак и культура отношений полов» и для педагогов «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры отношений полов». 25-27 сентября они пройдут в городах Уфа и Стерлитамак.

Выступления организованы в рамках проекта «Православный маяк» РО МОО «Союза православных женщин» в Республике Башкортостан при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2024», при поддержке уполномоченного по правам ребенка в РБ Ольги Панчихиной.

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