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23 Сентября , 10:31

В Уфе обсудят пути укрепления межрелигиозного и межнационального согласия

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

25-26 сентября в Уфе состоится XV международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама: сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в семье, укрепление межрелигиозного и межнационального мира и согласия». Ежегодное мероприятие в этом году приурочено к 235-летию образования Центрального духовного управления мусульман России, а также Году семьи.

Организаторами конференции выступили Центральное духовное управление мусульман России, Российский исламский университет ЦДУМ России при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан. Форум проходит при участии Федерации университетов исламского мира и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, ученые-богословы, исламоведы, теологи, религиоведы, историки, представители научных и образовательных организаций, преподаватели и студенты вузов, религиозные и общественные деятели из более 30 субъектов Российской Федерации, а также зарубежных стран: Марокко, Палестины, Туниса, Турции, Индии, Иордании, Ирака, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники конференции обсудят роль религии в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, практическое служение представителей духовенства Отечеству и народу, роль мусульманских учебных заведений в сохранении исторической памяти и возрождении отечественной богословской школы, инициативы и практики укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, гражданского единства, вопросы изучения, сохранения и преумножения духовного наследия народов России и традиционных духовно-нравственных ценностей.

В рамках мероприятия состоится IV всероссийская научно-практическая конференция студентов «Камалийские чтения». Торжественную присягу принесут выпускники Российского исламского университета. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Российским исламским университетом ЦДУМ России и университетом «Аз-Зайтуна» (Тунис) – старейшим учебным заведением исламского мира.

25 сентября в 10.00 начнется пленарная часть форума. Место проведения: Государственное Собрание – Курултай РБ  (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40).

Контактная информация Оргкомитета ЦДУМ России:

+7-347-250-80-86 (Секретариат ЦДУМ России)

+7-950-940-14-83 (Оргкомитет (+WhatsApp))

[email protected]

Ранее «Башинформ» рассказывал о конкурсе чтецов Корана, проходившем в Башкирии.

18+

Автор:Кира Миронова
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