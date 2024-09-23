В Башкирии заготовили почти половину семенного фонда

В Башкирии продолжается засыпка семян. По данным минсельхоза РБ, на весенний сев пока заготовлено более 125 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур на весенний сев. Из них 19 тыс. тонн — семена элитных и суперэлитных сортов.

В целом заготовлено около 46% от планового объёма семенного фонда.

На продажу заготовлено около 26 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых, в том числе 2 тыс. тонн — суперэлиты и элиты.

План засыпки семян этих культур на сев будущего года составляет 400 тыс. тонн.

В том числе яровых нужно заготовить 274 тыс. тонн.

Страховой фонд (на случай неурожая) составляет 41 тыс. тонн.

Запас семян озимых должен составить 84 тыс. тонн.