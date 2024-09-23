Участники слета «Территория героев» в Башкирии поделились впечатлениями

Напомним, «Территория героев» прошла 22 сентября в Чишминском районе республики. Благотворительное мероприятие организовано для мальчиков с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь организовали экскурсионные программы по парку, тематические мастер-классы и музыкальный квиз. Для родителей провели консультационные площадки со специалистами. Во второй день для мальчиков провели зарядку Эльбрус Нигматуллин - четырехкратный победитель конкурса «Самый сильный человек России» и Богдан Мозговой — двукратный чемпион Паралимпиады в Токио, бронзовый призёр Паралимпиады в Париже, двукратный чемпион мира.

Участники «Территории героев» смогли посетить разнообразные мастер-классы и лектории, охватывающие темы истории, творчества, спорта, безопасности, окружающего мира и робототехники.

«Вы замечательные ребята, мужественно преодолеваете свои болезни, боретесь со своими недугами. Вы даже намного сильнее, чем ваши сверстники. И, конечно, большое спасибо вашим родителям, которые всегда рядом с вами и помогают вам. Я не сомневаюсь, что из вас вырастут настоящие мужчины», - сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.

Известно, что слет станет ежегодным.