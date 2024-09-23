Участники слета «Территория героев» в Башкирии поделились впечатлениями

Ребята и их родители, которые стали участниками первого патриотического слета «Территория героев» в парке «Патриот» им. Героя России Максима Серафимова, поделились своими эмоциями и впечатлениями от события. Видеоролик с комментариями в своих соцсетях опубликовал Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Мы очень сильно любим военную технику, поэтому для нас новшество увидеть ее своими глазами. Мы ждали месяц, даже по календарю отмечали, когда мы сюда приедем», — Айгуль Ибатуллина, мама участника слета «Территории героев» из Туймазов.
«За эти два дня я узнал много всего о пожарных машинах, о танках», — Алмаз Сагдеев, участник слета (Мечетлинский район).
«Автомат собирать тяжеловато, но интересно», — Евгений Воробьев (Белебей).
«Настоящий мужчина должен быть добрым, чтобы все мог делать, строить, например, и самое главное водить машину», — Арслан.
«У нас не всегда получается общаться с одноклассниками, потому что ребенок на домашнем обучении, поэтому для него это хороший повод встретиться со сверстниками», — Диана Козырева, мама участника слета (Архангельский район).
«Для меня это самый лучший день, наверное», — Вадим Маликов (Балтачевский район).
Напомним, «Территория героев» прошла 22 сентября в Чишминском районе республики. Благотворительное мероприятие организовано для мальчиков с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь организовали экскурсионные программы по парку, тематические мастер-классы и музыкальный квиз. Для родителей провели консультационные площадки со специалистами. Во второй день для мальчиков провели зарядку Эльбрус Нигматуллин - четырехкратный победитель конкурса «Самый сильный человек России» и Богдан Мозговой — двукратный чемпион Паралимпиады в Токио, бронзовый призёр Паралимпиады в Париже, двукратный чемпион мира.
Участники «Территории героев» смогли посетить разнообразные мастер-классы и лектории, охватывающие темы истории, творчества, спорта, безопасности, окружающего мира и робототехники.
«Вы замечательные ребята, мужественно преодолеваете свои болезни, боретесь со своими недугами. Вы даже намного сильнее, чем ваши сверстники. И, конечно, большое спасибо вашим родителям, которые всегда рядом с вами и помогают вам. Я не сомневаюсь, что из вас вырастут настоящие мужчины», - сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.
Известно, что слет станет ежегодным.