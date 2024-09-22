Каринэ Хабирова рассказала о значении слёта «Территория героев»

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова рассказала «Башинформу» о значении слёта «Территория героев».

КОРР.: Замечательными были «Бал маленьких принцесс», Аксаковская елка, теперь придумали мероприятие для мальчишек.

Каринэ ХАБИРОВА: Да, вы знаете, придумали наконец-то, потому что у организаторов, как мы называем их, наших волшебников, кто делает мероприятие, как Аксаковскую елку, как Бал маленьких принцесс, это и благотворители наши, и те люди, которые занимаются организационной работой тоже. Мы всей командой постоянно думали, что же нам сделать для мальчиков, что же придумать такое, чтобы им было интересно и чтобы было по возможностям. И вот пришел запрос опять-таки от самих же мам наших мальчиков особенных и от самих мальчиков — стали поступать запросы, мы хотим попасть в парк «Патриот», мы хотим попасть в лагерь, но в лагерь попасть сложно таким ребяткам. Поэтому мы решили для них организовать такую специальную смену на два дня с очень насыщенной программой, но очень интересной. И вот сегодня по отзывам оказалось, что им это было очень интересно и получилось, по-моему, очень здорово.

КОРР.: Попали в точку, судя по отзывам ребят, даже по их лицам.

Каринэ ХАБИРОВА: Да, это точно. Вчера целый день тоже просматривали видеозаписи, как они и занимаются изготовлением окопных свечей, делают сухие души, вяжут, плетут сети, и в партизанскую деревню их свозили. Конечно, надо было постараться, чтобы организовать все условия, чтобы максимально комфортно они смогли посетить все локации, которые есть в парке «Патриот».

КОРР.: И Глава республики дал поручение, чтобы мероприятие стало ежегодным.

Каринэ ХАБИРОВА: Уже, наверное, сейчас мы тоже будем встречаться с нашими волшебниками, которые нам помогают делать все это мероприятие, потому что это огромный труд большой команды.

И я думаю, что все после сегодняшнего мероприятия захотят, чтобы это было ежегодно, чтобы как можно большее количество ребят смогли здесь побывать.

Справочно. «Территория героев» организуется Благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с министерством образования, министерством здравоохранения, министерством семьи труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан при поддержке военно-патриотического парка «Патриот».

Благотворителями в 2024 году выступили: Группы компаний «ТАВРОС»; ООО «КМ-Инвест»; ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»; ОАО Международный аэропорт «Уфа»; Группы компаний «Третий трест»; АО «Комбинат рабочей одежды»; ООО «Джимал», ООО «Центр Питания».