В Уфе завершил работу Форум творческой и научной интеллигенции СНГ

В Уфе завершил работу Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Главное гуманитарное мероприятие года впервые проводилось в региональном центре. До этого все Форумы принимали столицы стран СНГ.

«Решение провести форум именно в нашей республике — для нас большая честь, — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Каждая страна, которая представлена сегодня на форуме, вносит свой вклад в общую мировую культуру и, конечно, в культуру стран СНГ. И наша задача — сохранять и развивать это богатство, взаимно дополнять друг друга, уважая самобытность и суверенитет государств».

На протяжении трех дней более 250 представителей Содружества обсуждали планы совместных действий, вырабатывали рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, работы с молодежью. Главная тема форума «Содружество Независимых Государств: общие ценности и многообразие культур» нашла отражение в центральной панельной дискуссии, на которую собрались все участники встречи, в тематических дискуссионных площадках и в профильных круглых столах.

На полях форума также прошло совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств — участников СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Торжественность форуму придавали церемонии вручения межгосударственных премий «Звезды Содружества и Содружество дебютов». Интересной страницей стала презентация Культурной столицы СНГ 2025 года — азербайджанского города Лачин.

Участники форума познакомились с тематическими выставками: «Гуманитарные годы в Содружестве» и «Национальные костюмы мастеров –победителей конкурса «Тамга», развернутые в фойе конгресс-холла «Торатау», где проходили основные события, и книжная коллекция «Культурное наследие народов СНГ», подготовленная Национальной библиотекой РБ.

Итоговый концерт года дал для жителей Уфы и гостей Форума молодежный симфонический оркестр СНГ. Еще одним подарком стала большая концертная программа одного из ведущих профессиональных хореографических коллективов России — Государственного академического ансамбля народных танцев им. Ф. Гаскарова.

Завершением работы форума стало принятие итоговой резолюции. В ней, в частности, предлагается:

— наряду с сотрудничеством на федеральном и национальном уровне развивать прямые горизонтальные связи между учреждениями и организациями культуры, искусства, художественного образования и творчества различных регионов стран Содружества;

— признать необходимым изучение и последующее совместное использование возможностей образовательных цифровых платформ государств — участников СНГ с целью формирования общих научного и образовательного пространств;

— поддержать создание базовых организаций СНГ по сотрудничеству в сфере волонтерского движения. Предусмотреть вручение премий «Содружество дебютов» за 2024 год наиболее ярким и успешным молодым организаторам волонтерского движения в странах СНГ.

Участники ХVII Форума выразили особую признательность Российской Федерации, Республике Башкортостан, МФГС за подготовку и проведение форума.

«Башкортостан — уникальный феномен близости и единого проживания славян, тюрков, коренных этносов. Это сопряжение различных традиций и абсолютно доброжелательная, толерантная обстановка. Я думаю, мы сделали очень правильный выбор, приняв решение о проведении форума в Уфе», — поблагодарил организаторов сопредседатель МФГС, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и участники XVII форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.

Напомним, XVII форум творческой и научной интеллигенции СНГ проходил в Уфе 16–19 сентября. В международном форуме приняли участие около 250 представителей стран Содружества. Он организуется с 2006 года в разных странах. В России форум проводится уже в четвертый раз. Местом проведения трех из них была Москва.

Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества. Здесь подводятся итоги прошлого года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью, сообщал «Башинформ».