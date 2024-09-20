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20 Сентября , 08:45

Лечебных продуктов для детей с инвалидностью станет больше

Правительство России на три позиции расширило перечень продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В обновлённом перечне значится уже 114 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией.

Михаил Мишустин отметил, что специализированные продукты лечебного питания являются важной частью терапии, которую получают дети с редкими заболеваниями.

«Чем раньше маленькие пациенты будут их получать, тем выше качество их жизни. У них появится больше возможностей стать самостоятельными, получить образование», — цитирует его слова пресс-служба правительства РФ.

Справка

Продукты лечебного питания — это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными (редкими) заболеваниями. Такие продукты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. С января 2024 года перечень был увеличен на восемь позиций.

Автор:Альфия Аглиуллина
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