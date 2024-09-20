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20 Сентября , 13:08

Башкирским садоводам расскажут, как оформить собственность

В субботу, 21 сентября, сотрудники Росреестра проведут в СНТ консультации о порядке оформления земельных участков и садовых/жилых домов, а также по вопросам социальной газификации.

В Уфе консультации состоятся в СНТ Дёмского района: «Здоровый труд», «Энергоучасток», «Главтекстильторг» и «Природа». Все заинтересованные садоводы смогут обратиться к специалистам с 10:30 до 12:00.

В других муниципалитетах:
СНТ «Ягодка» (Октябрьский);
СНТ № 28 при совхозе «Химик» ОАО «СНОС» (Салават);
СНТ № 16 «Коммунальник» (Салават);
СНТ «Совет горрайобщества садоводов» (Мелеуз);
СТ «Дружба» (Иглино);
СНТ «Родничок» (Белебей);
ТСН «Южное» (Стерлитамак);
СНТ «Пищевик» (Стерлитамак);
СНТ «Мариинка» (Стерлитамакский район);
СНТ «Эдельвейс» (Стерлитамакский район).

Автор:Элина Ахметова
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