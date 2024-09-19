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19 Сентября , 11:44

В Уфе дети из регионов ПФО участвуют в фестивале «Вернуть детство»

пресс-служба полпреда президента России в ПФО
Фото:пресс-служба полпреда президента России в ПФО

В Уфе состоялось торжественное открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нем участвуют более 380 детей и подростков из всех регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО.

Программа фестиваля включает в себя интеллектуальные, творческие и спортивные конкурсы «Мастерок», «Звезды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство». Кроме того, организаторы обращают внимание ребят на профориентационные занятия, чтобы им было легче определиться с будущей профессией.

Подростки побывают на крупных производственных площадках, в научных лабораториях вузов, посетят практические занятия в колледжах, поучатся журналистскому мастерству на телевидении. Также запланированы встречи с известными политическими и общественными деятелями. Подготовлена большая экскурсионная программа.

Все мероприятия фестиваля транслируются в режиме онлайн на официальном сайте проекта – фестивальдетства.рф.

Накануне фестивалю «Вернуть детство» дал старт большой праздничный концерт. Конкурсантов и их наставников от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Детство – это время познания нового, мечтаний и надежд, стремлений развиваться и достигать поставленных целей. А еще это время дружить. Поэтому я очень хочу, чтобы вы воспринимали фестиваль «Вернуть детство» не только как площадку для состязаний и конкурсов. Пусть для вас это будет местом встречи с единомышленниками, местом начала дружбы на долгие годы», - сказал Олег Машковцев.

По видеосвязи ребят поздравила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. На церемонии открытия фестиваля присутствовали почетные гости – первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Завершится праздник детства 20 сентября. Его итоги подведут на одной из центральных культурных площадок республики – ГКЗ «Башкортостан». Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы.

Справочно:

Проект «Вернуть детство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Ключевые задачи проекта – охватить максимальное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.

Автор:Вероника Никитина
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