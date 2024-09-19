В мэрии Уфы напомнили о перекрытиях улиц в «Ночь 1000 велосипедистов»

В мэрии Уфы напомнили о предстоящих перекрытиях уличных участков для проведения «Ночи 1000 велосипедистов».

Как сообщал ранее Башинформ, 20 сентября в Уфе состоится «Ночь 1000 велосипедистов». Заезд начнется на площади Машиностроителей в 21:00. Участникам велопробега предстоит проехать по маршруту: Машиностроителей – Кольцевая – Ульяновых – Первомайская.

В связи с этим движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено.

С 21:00 19 сентября до 23:59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей. 20 сентября с 20:00 до 23:59 перекроют улицы по маршруту велозаезда: ул. Машиностроителей - от Интернациональной до Кольцевой; ул. Кольцевая - от Борисоглебской до Ульяновых; ул. Ульяновых - от Кольцевой до Первомайской; ул. Первомайская - от Ульяновых до Машиностроителей. Кроме того, могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.

Схема движения маршрутов общественного транспорта в этот период будет изменена. Временно прекратят курсировать троллейбусы №№ 4, 9, 10 и 15.