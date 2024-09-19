В Башкирии студенты-общественники будут получать стипендию Главы

Сегодня во время встречи Радия Хабирова с активистами студенческого самоуправления председатель Совета обучающихся Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Элина Шарафисламова предложила учредить стипендию Главы Башкортостана для студентов-активистов, которые занимаются молодёжной политикой и общественной деятельностью.

Глава республики поддержал инициативу и поручил министерству образования и науки во взаимодействии с ректорами вузов определить механизм назначения социальной выплаты при условии хорошей учёбы студента.

«Со следующего года она будет. Мы для этого деньги найдем», - сказал Радий Хабиров, комментируя это решение для ИА «Башинформ».

Напомним, ранее агентство сообщало, что Глава Башкирии учредил новую именную стипендию.