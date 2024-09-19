«Хороший разговор получился»: Глава Башкирии оценил встречу со студентами

Глава республики, комментируя один из вопросов от студенческой аудитории, отметил, что до начала СВО в феврале 2022 года, он, как и все люди более старшего поколения, иногда придерживался несколько иного мнения о молодежи, но теперь свои суждения он кардинально поменял.

«Ваши сверстники сегодня совершают подвиги, так же, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, с честью и мужеством выполняют свой воинский долг. Я считаю, что вы умнее и шустрее, но вам тяжелее, потому что по вам бьет деструктивная, негативная информация», - отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона считает, что ребята должны с умом и пользой для себя потратить 5 лет студенческой жизни.

«Это годы вашего расцвета и годы достаточно беззаботные. Но если их использовать впустую, то это вам аукнется потом. Надо прежде всего хорошо учиться. Если студенческие годы вы наполните еще другими смыслами, займетесь спортом, творчеством, создадите семьи, то потом будете радоваться этому всю оставшуюся жизнь. Поверьте, более удивительного, прекрасного времени у вас уже не будет, чем годы учебы в ваших родных вузах», - сказал Радий Хабиров.

Студенты задали вопрос, касающийся будущего трудоустройства после окончания учебного заведения.

Глава республики отметил, что в регионе на сегодняшний день самый низкий уровень безработицы, многие предприятия испытывают кадровый голод из-за нехватки специалистов и рабочих.

«Я не думаю, что у вас могут быть проблемы с трудоустройством. Проблема в другом. У нас до сих пор не хватает врачей, особенно в первичном звене, учителей, аграрный комплекс также нуждается в хороших агрономах и ветеринарах. Ежегодно наши вузы выпускают много специалистов для этих сфер, но, к сожалению, не все выпускники идут работать по своей специальности или уходят в коммерческие структуры», - пояснил Радий Хабиров.

Представители студенческого профсоюза УГНТУ попросили Радия Хабирова предусмотреть возможность организации межвузовских встреч для активистов студенческого самоуправления.

«Я знаю, что вы были в парке «Патриот», бегали Гонку героев, судя по вашим словам, вам там все понравилось, но мало там побыли. На следующий год будем делать уже заезды на несколько дней, подумаем и об организации выездного лагеря. Вы все молодые, конечно, вам хочется на природе, чтобы и интересные встречи были с яркими людьми», - сказал Радий Хабиров.

Студенты также интересовались получением дополнительного образования во время обучения в вузах, поддержкой студенческих семей и другими вопросами.

«Это ребята, которые несут ответственность за таких же молодых ребят и делают, помимо учебы, очень много важного, нужного и полезного. В целом, хороший разговор получился. Они тоже нуждаются, чтобы мы с ними общались, рассказывали, поясняли в этом сложном мире какие-то вещи. Наделяли их силой, сами от них силой и молодостью заряжались. Я всегда говорю, что на работу с молодежью мы сейчас особый акцент делаем, потому что они наше будущее. И очень скоро они будут определять развитие всего, связанного с республикой», - сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».

В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил студентов за содержательный диалог и вручил молодым активистам почётный знак «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан».