Новости Башкортостана и Уфы
91.43
+0.29
101.51
+0.23
73.7
0
14+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
18 Сентября , 11:41

Школьники обратились к министру образования Башкирии с просьбой

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

Школьники лицея № 1 села Большеустьикинское Мечетлинского района Динар и Альберт обратились к министру образования и науки Башкирии Ильдару Мавлетбердину с необычной просьбой. Ребята рассказали, что в рамках традиционного Дня самоуправления планируют принять участие в выборах директора школы из числа учащихся. Они попросили министра дать наставления для всех школьников, которые заинтересованы в подобных мероприятиях.

Ильдар Мавлетбердин поддержал школьников в их стремлении участвовать в жизни родной школы и записал видео с наставлениями для школьников, а также написал пост в своих соцсетях.

«Во многих школах в День учителя традиционно проводится День самоуправления, когда ученики поздравляют учителей, проводят уроки и различные мероприятия. За несколько дней до этого события пройдут выборы директора из числа школьников. Ко мне обратились ученики лицея № 1 села Большеустьикинское Мечетлинского района с просьбой дать наставления. Уважаемые Динар и Альберт! Не важно, кто победит. Важно, чтобы вы с честью, достоинством и ответственностью провели этот день, исполняя обязанности директора школы. Желаю вам удачи и вдохновения! Пусть этот день станет ярким и запоминающимся для всех!», — выразил он свою поддержку.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru