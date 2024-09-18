Школьники обратились к министру образования Башкирии с просьбой

Школьники лицея № 1 села Большеустьикинское Мечетлинского района Динар и Альберт обратились к министру образования и науки Башкирии Ильдару Мавлетбердину с необычной просьбой. Ребята рассказали, что в рамках традиционного Дня самоуправления планируют принять участие в выборах директора школы из числа учащихся. Они попросили министра дать наставления для всех школьников, которые заинтересованы в подобных мероприятиях.

Ильдар Мавлетбердин поддержал школьников в их стремлении участвовать в жизни родной школы и записал видео с наставлениями для школьников, а также написал пост в своих соцсетях.

«Во многих школах в День учителя традиционно проводится День самоуправления, когда ученики поздравляют учителей, проводят уроки и различные мероприятия. За несколько дней до этого события пройдут выборы директора из числа школьников. Ко мне обратились ученики лицея № 1 села Большеустьикинское Мечетлинского района с просьбой дать наставления. Уважаемые Динар и Альберт! Не важно, кто победит. Важно, чтобы вы с честью, достоинством и ответственностью провели этот день, исполняя обязанности директора школы. Желаю вам удачи и вдохновения! Пусть этот день станет ярким и запоминающимся для всех!», — выразил он свою поддержку.